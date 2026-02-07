Büyükakın: Önemli olan şehirleri afetlere hazırlamak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD’ın eğitimlerine katılan arama-kurtarma ekiplerine sertifika ve arma verilmesi törenine katıldı. Ekiplerimizin afet sonrası hızlıca hareket etmesinin takdire şayan olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Asıl sıkıntı, afetlere hazırlık süreci. Buradaki zorlukları da hep birlikte aşacağız” dedi.

HEDEF DİRENÇLİ ŞEHİR KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “dirençli şehir” vizyonu kapsamında bir yandan Kocaeli’yi olası afetlerden en az şekilde etkilenecek bir geleceğe hazırlarken diğer yandan da arama-kurtarma ekiplerini sürekli olarak hazırda tutuyor. Bu kapsamda Büyükşehir İtfaiyesi’nin de aralarında bulunduğu bazı kurum ve kuruluşlara, AFAD’ın düzenlediği eğitimlerde akrediteye hak kazanarak, arama kurtarma ekiplerine verilen sertifika ve armaları takdim edildi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE

HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Arama kurtarma operasyonlarında görev alan ekiplerin simgesi olan ve zor zamanlarda hayatları kurtaran fedakar insanların özverisini temsil eden nakış arma(PATCH) ve sertifika takdim töreni, Antikkapı Restoran’da düzenlendi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin de anıldığı programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, il müdürleri, arma verilen kurum ile kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 266 personele armaların verildiği program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yaşamlarını yitirenler için dualar okundu.

“DEPREM SONRASINDA HIZLICA TOPARLANDIK”

Programda konuşan Başkan Büyükakın, 6 Şubat Kahramanmaraş başta olmak üzere depremlerde yaşamlarını yitirenleri rahmetle anarak sözlerine başladı. 6 Şubat depremlerinden sonra yaşananları anlatan Başkan Büyükakın, “Hatay’a bizzat gittik. Kahramanmaraş’ta ise ekiplerimiz sahadaydı. 6 Şubat depremleri, 11 ili etkileyen bir afetti. Bu büyüklükteki afetler dünya genelinde nadiren yaşanır. O yüzden de tüm boyutları dikkate aldığımız takdirde doğru şekilde değerlendirebiliriz. Ben farklı ülkelerde yaşanan büyük afetlerin ardından yürütülen yapılanma süreçlerini bizzat inceledim. Türkiye’de bu ölçekteki bir afete rağmen kalıcı konutların kısa sürede inşa edilmesi dikkat çekici bir başarı” dedi.

“MİLLETİMİZİN GÖNÜL KÖPRÜLERİ HALA AYAKTA”

Başkan Büyükakın bu başarının temelinde yaygın gönüllü teşkilatların yer aldığını ifade ederek şunları söyledi: “Gönüllü ekiplerin sahadaki varlığı hem can kayıplarının azaltılmasında hem de enkazın hızlı kaldırılmasında belirleyici rol oynadı. Çadır kentlerin kurulması, konteyner kentlerin oluşturulması ve acil ihtiyaç alanlarının hayata geçirilmesi, dünyadaki benzer örneklerle kıyaslandığında çok kısa sürede tamamlandı. Gönüllü ekiplerin oluşturduğu güçlü sosyal ağ, aynı zamanda bölgenin hızlı toparlanmasında kritik rol oynadı. Bu koordinasyon aslında bize şunu da gösterdi: Bu milletin gönül köprüleri hala ayakta. Oradaki fay hatları hala sağlam.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Ama bu, afet sonrası için geçerli. Önemli olan afet öncesi yani hazır olma süreci. Bundan sonraki hedefimiz, şehirlerin depreme hazırlanması ve bina kaynaklı can kayıplarının önüne geçilmesi. Maalesef orada başka bir sosyal direnç var. Kentsel dönüşüm süreçlerinde ekonomik kaygılar nedeniyle direnç yaşanıyor. Geçmişte bunun bedellerini ağır bir şekilde ödedik. Güçlendirme yapılmayan binalarda yaşanan kayıplar bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor.

“AFET ÖNCESİNİ DE PLANLAMALIYIZ”

Bu nedenle gönüllü ekiplerimizden şunu istiyorum. Sadece afet anında ve sonrasında değil, afet öncesinde de depreme hazırlık bilincinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstlenebilirsiniz. Bu çalışmalara hız vermeli ve dirençli şehirleri topyekun bir anlayışla inşa etmeliyiz. AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde yürütülecek çalışmalar kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlayacağına inanıyorum.” Programın sonunda törende belge alan arama kurtarma ekiplerini tebrik eden Başkan Büyükakın, Vali Aktaş ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Akarı ile birlikte armaları takdim etti.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ, AĞIR SEVİYE EĞİTİMİ ALDI

AFAD’ın verdiği eğitimlere geçtiğimiz yıl 9 ekipten 376 kişi katıldı. Bunlardan 266’sı PATCH ve sertifika almaya hak kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 116 personel, ağır seviye eğitiminden geçti. Hafif seviye eğitimleri alan Kocaeli İhtisas OSB, ANDA, Gebze OSB, DK9, Ford Otosan, İİYAK ile Yapı Kredi YAKUT 1 ve 2 ekipleri de bu eğitimlerini başarıyla tamamladı.