Engelli rampaları ile özel bireyler daha rahat

Hayata geçirdiği dev yatırımlarla şehrin birçok noktasına büyük hizmetler götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri de yerine getiriyor. Bu kapsamda özel bireylerin talepleri üzerine harekete geçen A Takımı Timleri, şehrin bazı noktalarında engelli rampaları inşa ederek özel bireylerin hayatını kolaylaştırdı.

07 Şubat 2026 Cumartesi 09:51

 ENGELLİ RAMPALARIYLA DAHA RAHAT ULAŞIM

Spordan sanata, yol bakımdan sosyal etkinliklere kadar pek çok çalışmayı gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin talebi üzerine şehrin birçok noktasında engelli rampası inşa ediyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Yenimahalle Gönül Sokak’ta oturan özel birey Mehmet Mesut Arı adlı vatandaşın isteği üzerine ikamet ettiği evinin önüne engelli rampası inşa edildi. Özel bireyin hayatını kolaylaştıran ve tekerlekli sandalye ile sokağına daha rahat çıkmasını sağlayan bu çalışma vatandaşlardan da takdir topladı.

 

BÜYÜKŞEHİR GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

A Takımı tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar şehrin pek çok noktasında yapılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Gölcük Adnan Menderes Caddesi ve Donanma Caddesi ile Başiskele Serdar Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi’nde engelli rampası ve bordür tamiratları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllere dokunan bu hizmeti gelen talepler doğrultusunda gerçekleşmeye devam edecek.

