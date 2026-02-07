banner1255
Kocaeli’de korkutan kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Kocaeli'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak yaklaşık 25 metre boyunca metal aksamı kopardı. Bariyerlerin üzerinde asılı kalan araçtan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

07 Şubat 2026 Cumartesi 11:13

 Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan F.A. idaresindeki 54 BL 701 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre boyunca bariyerleri kopartan araç, metal yığınlarının üzerinde asılı kalarak durabildi. 
  Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan sürücü F.A.’yı çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.A.’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Bariyerlere saplanan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekipler yolda temizlik çalışması başlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 


