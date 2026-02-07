Halk Ekmek’te Ramazan pidesi 20 TL

UYGUN FİYATLI YÜKSEK KALİTELİ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu sofralara taşımaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Hızır 41 Üretim Tesisinde hijyenik ve modern koşullarda üretilen Ramazan pideleri, Kocaeli’nin dört bir yanındaki Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Bu uygulama kaliteli ve uygun fiyatlı ürünü herkes için erişilebilir kılarken, Ramazan ayının manevi iklimine de güçlü bir katkı sunacak.

300 GRAM PİDE, 20 TL’DEN SATIŞA SUNULACAK

Ramazan ayı boyunca hijyenik koşullarda üretilen ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pideleri, Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde tüm vatandaşlara eşit ve kolay erişim imkânı sunmak amacıyla Halk Ekmek satış noktaları aracılığıyla ulaştırılacak. Ramazan pideleri Halk Ekmek noktalarında 300 gram ağırlığında ve 20 TL fiyatı ile vatandaşlara sunulacak.

HALK EKMEK BÜFELERİNİN HİZMET SAATLERİ

Halk Ekmek büfeleri Ramazan ayı boyunca resmi tatiller ve pazar günleri dışında haftanın 6 günü hizmet verecek. Büfeler; sabah 09.00-11.30 ve akşam 16.00-18.30 saatleri arasında vatandaşların pide ihtiyacını karşılayacak.