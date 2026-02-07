banner1258
Diliskelesi Kültür Merkezi’nin Temeli Atıldı

Dilovası Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Diliskelesi Kültür Merkezi Projesi’nin temel atma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Diliskelesi Kültür Merkezi'nin Temeli Atıldı

07 Şubat 2026 Cumartesi 09:46

 Yoğun Katılımlı Temel Atma Töreni
 
Düzenlenen temel atma törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Cavit Yücel (Yönetim Kurulu Üyesi), Kemal Saraç (Yücel Boru Genel Müdürü), Aydın Özgen (Kroman Çelik Genel Müdürü), Yücel Odabaşı (Kroman Çelik GES ve Liman Yatırımlar Müdürü), Haluk Coşkun (Yatırım Müdürü), Ali Çakat (Liman Müdürü), siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
 
Vaadlerimizi Yerine Getirmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz
 
Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, seçim döneminde sözünü verdikleri projeleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Diliskelesi Kültür Merkezi’nin mahalleye önemli bir sosyal yaşam alanı kazandıracağını ifade etti. Başkan Ömeroğlu, merkezin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği modern bir tesisin hizmete sunulacağını söyledi.
 
Kültür Merkezi Çok Amaçlı Bir Yaşam Kompleksi Olacak
 
Başkan Ömeroğlu konuşmasının devamında proje hakkında teknik bilgiler de paylaşarak,
“Hayata geçireceğimiz bu proje toplamda 2 bin 740 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Tesisimiz içerisinde düğün salonu, 117 kişilik eğitim salonu, 3 adet çok amaçlı derslik, otopark ve engelli otoparkı, mescit, yemek hazırlama alanları ve vatandaşlarımızın kullanımına uygun açık alanlar yer alacaktır. İşin özü; mahallemize çok amaçlı bir yaşam kompleksi kazandırıyoruz.” dedi.
 
Emeği Geçen Yücel Grup ve Kroman Çelik’e Teşekkür
Sözlerine devam eden Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu;“Bu projenin hayata geçmesine vesile olan Yücel Grup ve Kroman Çelik ailesine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Gerçekten her konuda yanımızda oldular. Dilovası’na her zaman katkıları oldu ve olmaya da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
 
Milletvekili Yaman; “Vatandaşlarımızın Yaşam Kalitesini Arttıracak”
 
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise konuşmasında, Dilovası’na yapılan yatırımların her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, Kültür Merkezi projesinin bölgenin sosyal hayatına önemli katkılar sunacağını ifade etti. Yaman, vatandaşların yaşam kalitesini artıran projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
 
Değer Katan Yatırımları Desteklemeye Devam Edeceğiz
 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan da Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelere değer katacak yatırımları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Pehlivan, Diliskelesi Kültür Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği önemli bir merkez kazanacağını söyledi.
 
Kaymakam Kubilay; “Dilovası Gelişmeye Devam Ediyor”
 
Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan yatırımların toplumun her kesimine hitap ettiğini belirterek, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle Dilovası’nın gelişmeye devam ettiğini vurguladı.
 
Temel Dualarla Atıldı
 
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Diliskelesi Kültür Merkezi’nin temeli dualar eşliğinde atıldı.
