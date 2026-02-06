banner1255
Kocaeli’de Yaralama Suçundan 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kasten yaralama suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

06 Şubat 2026 Cuma 14:46

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde önemli bir başarıya daha imza atıldı.

Emniyet birimlerince yapılan araştırmalar sonucu, kasten yaralama suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ü. (45) isimli şahsın bulunduğu adres tespit edildi. Şüpheli, 5 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Yakalanan hükümlü şahıs, gerekli güvenlik önlemleri altında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada yapılan kimlik tespiti ve diğer adli işlemlerinin ardından şahsın hükümlü olduğu cezanın infazı için gerekli süreç başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.Ü. aynı gün cezaevi işlemlerinin yapılması amacıyla İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Şahsın, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi, kamu güvenliğinin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

