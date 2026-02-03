Büyükakın, Aşık Sümmani'yi anma programına katıldı

Başkan Büyükakın, KEDFE ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu'nun Aşık Sümmani'yi anma programına katıldı. Anadolu coğrafyasının zenginliğine dikkat çeken Büyükakın, "Halay da bizim horon da bizim" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu tarafından organize edilen "Geçmişten Geleceğe Sümmani’nin İzinde Aşıklık Geleneği, Aşık Sümmani’yi Anma Programı"na katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen, aşıklık geleneğini yaşatmayı ve tanıtmayı amaçlayan programda Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, federasyonu oluşturan derneklerin başkanları ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk de hazır bulundu.

BÜYÜKAKIN: HORON DA BİZİM HALAY DA…

Programda konuşan Başkan Büyükakın, Aşık Veysel, Mevlana ve Yunus Emre, Aşık Sümmani gibi isimlerin Anadolu irfanının değirmenine bu taşıyan isimler olduğunu vurguladı. "Bu isimler Anadolu irfanı dediğimiz büyük ülkünün sütunlarıdır" diyen Başkan Büyükakın, "Milletler dilleri ile var olur. Dili olmayanın milleti yoktur. Dil, kendini sözde ifade eder, kavramda ifade eder. Ve her söz ile kavram, aslında o milletin zihni ile gönlü arasında bir bağ kurar. Onun için milletler dilleri ile var. Dil soyut vatandır. Milli kimliği bir kubbe olarak düşünün. Onun sütunları da Sümmani gibi aşıklardır. Halay da bizim horon da bizim. Sümmani de bizim, Veysel de Mevlana da bizim. Anadolu'nun bugün dünyaya söyleyeceği çok söz vardır. Unutmayalım ki, Anadolu bütün gönül coğrafyamızdır" ifadesini kullandı.

ERZURUM İLE KOCAELİ BULUŞTU

Tekin Dursun, aşıklar geleneğine sahip çıkmak için bu programları düzenlediklerini belirtirken, katılımcılara teşekkür etti. Dr. Metin Şentürk ve Murat Şahsuvaroğlu da kısa birer selamlama konuşması yaptı. Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Erzurum ve Kocaeli kültürünü bir araya getirdik. Bundan dolayı da büyük gurur duyduğumu özellikle arz etmek istiyorum” dedi. Vali İlhami Aktaş da programın düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

TÜRKÜ DOLU BİR AKŞAM

Konuşmaların ardından katılımcılar, Özcan Türe ve Selami Durmuş’un Aşık Sümmani eserlerini seslendirdiği parçalarla türkü dolu bir akşam yaşadı. Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri, program kapsamında açılan ve Kocaeli ile Erzurum illerine ait geleneksel kıyafet ve yemeklerin tanıtıldığı sergiyi de gezdi.