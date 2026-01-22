Başkan Çiftçi, şampiyon kadroyla bir araya geldi

Sadece Çayırova’ya değil, bölgeye de basketbol sevgisi aşılayan ve bu alanda başarıdan başarıya koşan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, son olarak Erkekler Federasyon Kupası’nı müzesine götürmeyi başardı ve Kocaeli spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu başarıyla birlikte sezon sonu şampiyonluk hedefi için moral depolayan ve lig sonunda ipi göğüsleyip çifte kupalı zaferle süper lige çıkmayı hedefleyen teknik heyet ve basketbolcular, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi. Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada, sporcular ve teknik kadroyla buluşan Başkan Çiftçi, gerçekleştirilen bu başarıdan ötürü Çayırova’nın dev adamlarına teşekkür etti.

“ÜÇÜNCÜ KUPAMIZ”

Gerçekleşen buluşmada bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, “Spor Kenti Çayırova hayaliyle çıktığımız bu yolculukta, basketbolda yakaladığımız ivme ve başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sokak basketboluyla filizlenen bu sevdayı, beş yıl içinde üçüncü kupayı müzemize kazandırarak kartopu gibi büyüttük; büyütmeye de kararlılıkla devam edeceğiz. Sizlerin sahadaki azim ve mücadelesi, halkımızın basketbolu sahiplenmesi ve verdiği güçlü destekle birlikte, Çayırova’nın basketbolda bir marka olmasına büyük katkı sundu.

“HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU”

İnşallah kısa süre içinde hizmete alacağımız yeni kapalı spor salonumuzda bu başarıları daha da ileri taşıyacağız. En büyük hedefimiz ve arzumuz; lig şampiyonluğu kupasını kazanarak Süper Lig’e yükselmek ve Çayırova tarihinde bir ilki hep birlikte başarmaktır. Federasyon Kupası’nı kazanarak bizlere büyük bir onur ve gurur yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

“BÜYÜK ONUR VE GURUR YAŞATTILAR”

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından, Çayırova Belediyesi Basketbol takımı sporcuları ve teknik heyet ekibi tek tek söz alarak başarıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, sezon sonu ikinci kupayı da kaldırmayı hedeflediklerini belirttiler. Şampiyonluğun anısına yapılan pastanın kesilmesinin ardından, program sona erdi. Program sonrasında açıklama yapan Başkan Çiftçi, “Şampiyonla buluştuk. Federasyon Kupası’nı kazanarak şehrimize büyük bir gurur ve onur yaşatan kulüp yöneticilerimiz, basketbol takımımız ve teknik heyetimizle bir araya geldik. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan, basketbolun Çayırova’da bir marka olmasına katkı sunan takımımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.