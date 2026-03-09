İLÇE HABERLERİ:
Çayırova’da 8 Mart’a özel program

Çayırova Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile bir program düzenledi. Rabia Ilgaz ve Nurdan Yenigün’ün katılımlarıyla gerçekleşen programa, Çayırovalı kadınların ilgisi yoğun oldu.

Çayırova'da 8 Mart'a özel program

09 Mart 2026 Pazartesi 16:29

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Çayırova Belediyesi, sevilen isimleri Çayırovalı kadınlarla bir araya getirdi. Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı’nda Nurdan Yenigün’ün müzik dinletisi ve Rabia Ilgaz’ın şiir ve sohbeti, Çayırovalı hanımefendilerle buluştu. Programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Başta kıymetli annelerimiz olmak üzere, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla hayatımızın merkezinde olan ve hayatımıza değer katan bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Kadınların, öneminin en doğru şekliyle bilindiği bir dinin mensuplarıyız. Aile kavramının yok edilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Sözde medeniyiz diyen ülkelerin kadına bakış açısını hepimiz görüyoruz. Tam da bu noktada bizlerin değerlerimize daha sıkıya bağlı olması gerekiyor. Geldiğiniz ve programda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

 

KANUN SESİNE ŞİİR EŞLİK ETTİ

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programının konukları Rabia Ilgaz ve Nurdan Yenigün’e günün anısına hediye takdim edildi. Daha sonrasında ise Nurdan Yenigün’ün kanun dinletisine, Rabia Ilgaz’ın şiir ve sohbetleri eşlik etti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni dolduran kadınlar, etkinlik için Çayırova Belediyesi’ne teşekkür ederken, program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz programa katılan Rabia Ilgaz ve Nurdan Gündoğan hanımefendilere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

