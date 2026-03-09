Büyükşehir’den şehitliklerde titiz çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda İzmit’te bulunan Bağçeşme Namazgâh ve Asri Mezarlık Şehitliği’nde rutin bakım çalışmalarının yanı sıra kapsamlı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

18 MART ÖNCESİ KAPSAMLI BAKIM VE YENİLEME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve vatandaşların daha anlamlı bir ziyaret yapmalarını sağlamak amacıyla İzmit Bağçeşme Namazgâh ve Asri Mezarlık Şehitliği’nde kapsamlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile İdare Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehitlik alanı baştan sona elden geçiriliyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün anlam ve önemine yakışır bir ortam oluşturmak amacıyla kapsamlı bakım, onarım ve boyama çalışmaları özveriyle yerine getiriliyor.

ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARINA YAKIŞIR DÜZEN

18 Mart öncesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mezar taşları, bordürler ve çevre duvarlarında boya yenileme işlemleri yapıldı. Zamanla yıpranan ve deformasyona uğrayan alanlarda gerekli tadilatlar yapılarak şehitliğin daha düzenli, temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşması sağlandı. Ekipler, her bir mezar alanında detaylı bakım çalışması gerçekleştirerek, şehitlerimizin aziz hatırasına yakışır bir düzen oluşturdu.

ŞEHİTLİKTE BAYRAKLAR YENİLENİYOR

Şehitliğin manevi atmosferini güçlendirmek amacıyla alanda bulunan Türk bayrakları da yenileniyor. Yıpranan ve solan bayraklar kaldırılarak yerlerine yenileri asılıyor. Böylelikle 18 Mart’ın ruhuna uygun, milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir görünüm oluşturuluyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE GENEL BAKIM

Çalışmalar yalnızca boya ve onarımla sınırlı kalmadı. Ekipler tarafından yabani ot temizliği, zemin düzenlemesi ve genel temizlik çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Peyzaj düzenlemeleriyle birlikte şehitlik alanının hem estetik hem de manevi açıdan daha huzurlu bir atmosfere kavuşması hedefleniyor.

18 MART’A ANLAMLI HAZIRLIK

Şehitlerimizin aziz hatırasına saygı gereği gerçekleştirilen çalışmaların anma programı öncesinde tamamlanması planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18 Mart’ın anlam ve önemine uygun bir hazırlık sürecini hassasiyetle sürdürerek, vatandaşların şehitliğe yakışır bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmesini amaçlıyor.