GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Okur Buluşmaları’nda Özgü Güler Söyleşisi

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Okur Buluşmaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Akademisyen-yazar Özgü Güler, “Beynin Başarabileceğini Biliyor Sana da Anlatsın mı?” konulu söyleşi programında Gebzelilerle Gebze Kültür Merkezi sahnesinde bir araya geldi.

Gebze Okur Buluşmaları'nda Özgü Güler Söyleşisi

09 Mart 2026 Pazartesi 16:06

 Yoğun katılımla gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Başkan Büyükgöz: “İlk emri ‘oku’ olan bir inancın mensuplarıyız.”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okumanın bireyin gelişimindeki önemine değindi. İlk emri “oku” olan bir inancın mensupları olarak bilgiye ulaşmanın ve öğrenmenin hayatın her alanında büyük bir değer taşıdığını ifade eden Başkan Büyükgöz, toplumun gelişmesi için okuma kültürünün yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine de değinen Başkan Büyükgöz, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Beynin Gücü ve Potansiyeli Anlatıldı

Söyleşide akademisyen-yazar Özgü Güler, insan beyninin potansiyeli, düşünce gücünün hayat üzerindeki etkileri ve bireyin kendi kapasitesini keşfetme süreci üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılara zihinsel farkındalık, hedef belirleme ve başarıya giden yolda düşünce biçiminin önemi hakkında bilgiler aktaran Güler, kendi deneyimlerinden de örnekler paylaştı.

Okurlarla Sohbet Etti

Programın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Özgü Güler, okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İSU’DAN ÇAYIROVA, DARICA VE DİLOVASI’NA 400 MİLYON TL’Yİ AŞAN ALTYAPI YATIRIMI İSU’DAN ÇAYIROVA, DARICA VE DİLOVASI’NA 400...
Vali Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi Vali Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi
Sertaç Abi, Gebzeli çocukların kalbine dokundu Sertaç Abi, Gebzeli çocukların kalbine dokundu
Gebze Belediyesi, Türk Tasavvuf Müziği Konseri Düzenledi Gebze Belediyesi, Türk Tasavvuf Müziği Konseri...
Büyükşehir’den şehitliklerde titiz çalışma Büyükşehir’den şehitliklerde titiz çalışma
Büyükakın: “Ramazan’ın bereketini gönül sofralarında paylaşıyoruz” Büyükakın: “Ramazan’ın bereketini gönül...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İSU’DAN ÇAYIROVA, DARICA VE DİLOVASI’NA...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik...

Haberi Oku