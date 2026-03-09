Gebze Okur Buluşmaları’nda Özgü Güler Söyleşisi

Yoğun katılımla gerçekleşen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Başkan Büyükgöz: “İlk emri ‘oku’ olan bir inancın mensuplarıyız.”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okumanın bireyin gelişimindeki önemine değindi. İlk emri “oku” olan bir inancın mensupları olarak bilgiye ulaşmanın ve öğrenmenin hayatın her alanında büyük bir değer taşıdığını ifade eden Başkan Büyükgöz, toplumun gelişmesi için okuma kültürünün yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine de değinen Başkan Büyükgöz, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.



Beynin Gücü ve Potansiyeli Anlatıldı

Söyleşide akademisyen-yazar Özgü Güler, insan beyninin potansiyeli, düşünce gücünün hayat üzerindeki etkileri ve bireyin kendi kapasitesini keşfetme süreci üzerine değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılara zihinsel farkındalık, hedef belirleme ve başarıya giden yolda düşünce biçiminin önemi hakkında bilgiler aktaran Güler, kendi deneyimlerinden de örnekler paylaştı.





Okurlarla Sohbet Etti

Programın sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Özgü Güler, okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.