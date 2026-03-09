Büyükakın: “Ramazan’ın bereketini gönül sofralarında paylaşıyoruz”

HEMŞEHRİLERİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yoğun mesaisine Ramazan Ayı’nda da devam ediyor. Özellikle de, “Kocaelimizin en büyük zenginliği” olarak nitelendirdiği sivil toplum kuruluşlarının programlarını aksatmıyor. Başkan Büyükakın, geride bıraktığımız hafta sonu 6 sivil toplum kuruluşu iftarına katılım göstererek hemşehrilerini yalnız bırakmazken, Ramazan Ayı’nın maneviyatını da kendileri ile birlikte yaşadı.

ARTVİNLİLERLE BİR ARADA

Başkan Büyükakın hafta sonu mesaisine Kocaeli Ülkü Ocakları’nın düzenlediği iftar ile başladı. Ardından, Kocaeli Artvin Kültür ve Hizmet Vakfı’nın gerçekleştirdiği, 7 Mart Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşu programına ve sonrasında verilen iftara katıldı. Her iki iftarda da hemşehrileri ile bol bol sohbet eden Başkan Büyükakın, önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’nin ve gelecek olan Ramazan Bayramı’nın şimdiden hayırlı olmasını diledi.

MTTB’DE GÜNÜ TAMAMLADI

Başkan Büyükakın’ın 7 Mart Pazar günkü programı da son derece yoğundu. İlk olarak Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu’nun Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki “Palandöken’den Kartepe’ye 1001 Hatim” programına ve iftarına katılan Büyükakın, iftara gelen Dadaşları selamladı. Başkan Büyükakın, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları’nın açtığı “Kardeşlik İftarı Gönül Sofrası”na geçti. Büyükakın, Kocaeli Rize Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’nın Antikkapı Restoran’da verdiği kuruluş iftarına da katıldı. Başkan Büyükakın günü, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kocaeli İl Başkanlığı’nın düzenlediği Geleneksel Vefa İftarı’nda tamamladı.

BAŞKAN: BU RAMAZAN BİR BAŞKA

Bir yandan sivil toplum kuruluşlarının iftar organizasyonlarını destekleyerek bir yandan da kendi yaptıkları programlarla Ramazan’ın ruhunu en iyi şekilde yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “STK’larımızın yaptığı bu güzel programlar, yüreğimize su serpiyor, bizi mutlu ediyor. Değerlerimizi, geleneğimizi ve bağlarımızı güçlendiren bu programları çok önemsiyoruz. Programlara katılımın yüksekliği de bize gösteriyor ki, ruhu yaşattığınızda o, karşılığını her zaman buluyor” ifadesini kullandı.