Çayırova Belediyesi, OGM Ormanspor’u rahat geçti

CAN ÖĞÜT’TEN 15 SAYI
Üçüncü çeyrekte farkı daha da artırmayı başaran Çayırova Belediyesi, karar periyoduna 64-46’lık üstünlükle gitti. Son çeyrekte de özellikle Can Uğur Öğüt’ün üst üste attığı 4 üçlükle beraber farkı giderek açan Çayırova Belediyesi, maçı 87-61 kazanmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 15 sayılık performansıyla Can Uğur Öğüt olurken, Nysier Brooks’un 14, Roberto Gallinat’ın 11, Ömer Utku Al’ın 11, Enes Berkay Taşkıran ile Hakan Yapar’ın 10’ar sayılık performansları, galibiyette büyük rol oynadı.
ZİRVE İLE PUANLAR EŞİTLENDİ
Gaziantep Basketbol’un kaybetmesiyle birlikte, aldığı bu zaferle zirve yarışındaki rakibi ile puanları ve galibiyet sayılarını eşitleyen Çayırova Belediyesi, şampiyonluk yolunda ipleri eline almış durumda. Çayırova’nın dev adamlarını bu karşılaşmada da yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Bizim çocuklarla iftihar vakti. Sahamızda Ormanspor’u mağlup ederek, galibiyet serisini sürdüren Çayırova Belediyesi Basketbol takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Takımımıza her zaman destek veren kıymetli taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.