Çayırova Belediyesi, OGM Ormanspor’u rahat geçti

Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında sahasında OGM Ormanspor’u konuk eden Çayırova Belediyesi, mücadeleden 87-61 galip ayrılmayı başardı. Temsilcimiz aldığı bu galibiyetle, Gaziantep Basketbol’la puanını ve galibiyet sayılarını eşitledi.

Şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı bu sezon, potadaki mücadelesine dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin güçlü ekiplerinden OGM Ormanspor’u 27. hafta karşılaşmasında ağırladı. Baş antrenör Ender Aslan’ın öncülüğünde sahaya Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşi ile başlayan temsilcimiz, maça da çok iyi giriş yaptı ve 13-0’lık seri yakaladı. Bu dakikadan sonra OGM Ormanspor, maçı dengeye getirse de Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 19-14 önde kapatan taraf oldu. İkinci periyot başına OGM Ormanspor iyi başlasa da, skoru artıran Çayırova Belediyesi, devre arasına 43-34’lük üstünlükle gitti.

CAN ÖĞÜT’TEN 15 SAYI

Üçüncü çeyrekte farkı daha da artırmayı başaran Çayırova Belediyesi, karar periyoduna 64-46’lık üstünlükle gitti. Son çeyrekte de özellikle Can Uğur Öğüt’ün üst üste attığı 4 üçlükle beraber farkı giderek açan Çayırova Belediyesi, maçı 87-61 kazanmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 15 sayılık performansıyla Can Uğur Öğüt olurken, Nysier Brooks’un 14, Roberto Gallinat’ın 11, Ömer Utku Al’ın 11, Enes Berkay Taşkıran ile Hakan Yapar’ın 10’ar sayılık performansları, galibiyette büyük rol oynadı.

ZİRVE İLE PUANLAR EŞİTLENDİ

Gaziantep Basketbol’un kaybetmesiyle birlikte, aldığı bu zaferle zirve yarışındaki rakibi ile puanları ve galibiyet sayılarını eşitleyen Çayırova Belediyesi, şampiyonluk yolunda ipleri eline almış durumda. Çayırova’nın dev adamlarını bu karşılaşmada da yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Bizim çocuklarla iftihar vakti. Sahamızda Ormanspor’u mağlup ederek, galibiyet serisini sürdüren Çayırova Belediyesi Basketbol takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Takımımıza her zaman destek veren kıymetli taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.