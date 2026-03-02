YAŞAM:
Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) Geleneksel İftarında “Katma Değerli Üretim” Vurgusu

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD), bu yıl beşincisini düzenlediği Geleneksel İftar Programı’nda üyelerini ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Sanayi ve üretim kültürünün güçlenmesine vurgu yapılan programda, birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

02 Mart 2026 Pazartesi 16:59

Gecenin onur konuğu, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek oldu. Sanayinin kalbi Kocaeli ile üretim kültürünün güçlü temsilcisi OSTİM’in aynı sofrada buluşması programa ayrı bir anlam kattı.

KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz açılış konuşmasında derneğin her yıl üyelerine farklı vizyonlar sunmayı hedeflediğini belirterek,
“Kocaeli iş dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde, üretime ve katma değere odaklanarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Katma Değerli Üretim Mesajı
Murat Yülek konuşmasında üç önemli mesaj verdi:

“İşten değil, dişten artar” diyerek tasarruf ve disiplinin önemine dikkat çekti.
“Satarken değil, alırken kazan” sözleriyle doğru maliyet yönetimi ve akıllı ticaretin altını çizdi.
“Eğrilmişi, eğrilmemişle asla değiştirme” ifadesiyle ham maddeyi olduğu gibi satmak yerine işleyerek katma değer üretmenin gerekliliğini vurguladı.
Yülek, “1 dolarlık ürünü olduğu gibi satmak yerine işleyip dönüştürerek çok katlı değer elde edebiliriz. Katma değerli üretim, sanayi ve kalkınmanın temelidir” ifadelerini kullandı.
Program, Ramazan ayının birlik ve bereket ruhuna vurgu yapılması ve katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.   
                                                                                                                                                                           HABER : ERKAN ERENLER



