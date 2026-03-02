ÇAK-TİM, Sivil Savunma Günü’nde tatbikat gerçekleştirdi

ÖĞRENCİLER İLGİYLE TAKİP ETTİ
Daha sonrasında ise Sivil Savunma Günü Kutlama Programı’na geçildi. Bu kapsamda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan etkinlik, protokol konuşmaları, günün anlam ve önemine ilişkin şiir dinletileriyle devam etti. Etkinlikte son olarak bir tatbikat gerçekleştiren ÇAK-TİM ekibi ise, deprem sonrasında göçük altından kurtarma çalışmasını canlandırdı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği tatbikat, hem eğitici hem de öğretici oldu. ÇAK-TİM’in tatbikatının ardından program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.