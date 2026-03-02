İLÇE HABERLERİ:
ÇAK-TİM, Sivil Savunma Günü’nde tatbikat gerçekleştirdi

Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Sivil Savunma Günü kapsamında bugün Demirsaç İlkokulu’nda gerçekleştirilen programa katılan ÇAK-TİM ekibi, burada arama-kurtarma tatbikatı yaptı.

02 Mart 2026 Pazartesi 17:04

 Afetlere karşı bilinçli bir Çayırova için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, ilçedeki okullarda düzenlediği programlarla, öğrencilerin afet bilincini artırmaya devam ediyor. Bu bağlamda bu yıl ilçe genelindeki ortaokullarda deprem farkındalık eğitimi veren ÇAK-TİM, bu kez de Demirsaç Ortaokulu’nda düzenlenen Sivil Savunma Günü programında afet bilincini artırmaya yönelik tatbikat düzenledi. Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği program kapsamında, ilk olarak öğrencilere deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

 

ÖĞRENCİLER İLGİYLE TAKİP ETTİ

Daha sonrasında ise Sivil Savunma Günü Kutlama Programı’na geçildi. Bu kapsamda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan etkinlik, protokol konuşmaları, günün anlam ve önemine ilişkin şiir dinletileriyle devam etti. Etkinlikte son olarak bir tatbikat gerçekleştiren ÇAK-TİM ekibi ise, deprem sonrasında göçük altından kurtarma çalışmasını canlandırdı. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği tatbikat, hem eğitici hem de öğretici oldu. ÇAK-TİM’in tatbikatının ardından program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

