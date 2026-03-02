KÜLTÜR VE SANAT:
Ramazan, Gebze’de çocukların neşesiyle renkleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı’nda düzenlenen atölye ve sahne etkinlikleri her yaştan vatandaşın beğenisini kazanıyor. Özellikle çocuklara yönelik gerçekleştirilen atölyeler miniklerin yüzünü güldürürken, yetişkinler için düzenlenen etkinlikler ve konserler Ramazan akşamlarına ayrı bir anlam katıyor.

02 Mart 2026 Pazartesi 17:08

 MİNİK ELLER ÜRETTİ, YÜZLER GÜLDÜ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ramazan Çadırı’ndaki etkinliklerde kum boyama, çim adam yapımı ve boyama atölyelerinde çocuklar hayal güçlerini ortaya koyarak kendi eserlerini hazırladı. Etkinlik alanında kurulan atölye masalarında bir araya gelen minikler, hem el becerilerini geliştirdi hem de üretmenin mutluluğunu yaşadı. Hazırladıkları çalışmalarla büyük gurur yaşayan çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

 

YETİŞKİNLER İÇİN HOBİ ATÖLYELERİ DÜZENLENDİ

Ramazan Çadırı’nda çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik de çeşitli hobi atölyeleri gerçekleştirildi. Vatandaşlar koku kesesi, halat supla ve tesbih yapım atölyelerine katılarak hem yeni beceriler kazandı hem de keyifli vakit geçirdi. Üretmenin ve paylaşmanın ön planda olduğu atölyeler, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

 

RAMAZAN’IN MANEVİ ATMOSFERİ SAHNEYE TAŞINDI

Ramazan Çadırı’nda düzenlenen konser programları da vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. KO-MEK usta öğreticileri tarafından gerçekleştirilen “Seyr-i Ramazan” konseri ile Aşkı Niyaz Musiki Derneği’nin dinletisi, Ramazan’ın manevi atmosferini sahneye taşıdı. Vatandaşlar, geleneksel ezgiler eşliğinde Ramazan akşamının huzurunu birlikte yaşadı.

 

GELENEKSEL İKRAMLARLA RAMAZAN ATMOSFERİ YAŞATILDI

Ramazan Çadırı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlara Osmanlı macunu ve Ramazan şerbeti ikram edilerek geleneksel Ramazan kültürü yaşatıldı. Vatandaşlar, Ramazan’ın simgesi haline gelen lezzetlerle buluşurken, özellikle çocuklar Osmanlı macununa yoğun ilgi gösterdi. Yapılan ikramlar, Ramazan’ın paylaşma ve birlik ruhunu pekiştirirken, meydanda manevi atmosferin en güzel şekilde hissedilmesine katkı sağladı.

 

GEBZE’DE RAMAZAN DOPDOLU YAŞANIYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen etkinlikler, Ramazan ayı boyunca Gebze Kent Meydanı’nda farklı atölye ve sahne programlarıyla devam edecek.

