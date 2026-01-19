Eğitim kurumlarının geleceğine Büyükşehir desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Dış Hizmetler Servisi, 2025 yılında Kur’an kursları ve okullara yaptığı malzeme yardımları ve tamirat çalışmalarıyla eğitim alanına önemli katkı sağladı.

KUR’AN KURSLARINA 4,4 MİLYON TL’LİK MALZEME YARDIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Kocaeli genelindeki 251 Kur’an kursuna toplam 4.392.638 TL değerinde malzeme desteği sağladı. Yardımlar; bilişim, mobilya, oyun, yer kaplama ve duvar kaplama olmak üzere 5 farklı kategoride yapıldı. Öne çıkan destekler arasında tüm 4-6 yaş kurslarına 546.750 TL maliyetli 250 akıl ve zekâ oyunları takımı ile 446.250 TL tutarında 250 laminasyon cihazı yer aldı. Son 6 yılda Kur’an kurslarına yapılan toplam yardım miktarı 27 milyon TL’ye ulaştı.

OKULLARA 75 BİN LİTRE BOYA DESTEĞİ

2025 yılında 197 okula toplam 75.300 litre boya dağıtıldı ve bu çalışmalar için 7.060.144 TL harcandı. Okullara son 6 yılda yapılan toplam boya yardımı ise 15,5 milyon TL olarak kaydedildi.

1 MİLYON TL’DEN FAZLA TASARRUF

Büyükşehir Belediyesi, yeni malzeme almak yerine mevcut malzemelerin tamiratını yaparak ekonomik kazanç sağladı. Bu kapsamda tanesi 2.540 TL olan 500 etkinlik masası yaklaşık 100 TL maliyetle onarıldı ve 1.270.000 TL tasarruf elde edildi. 85 Kur’an kursu ve 36 yetişkin kursunda toplam 1.200 ikili sıra ve sandalye tamir edilerek 774.000 TL tasarruf sağlandı.

SAHA UYGULAMALARIYLA YENİLENMİŞ EĞİTİM ALANLARI

Gölcük Değirmendere 4-6 Yaş Kur’an Kursu, Kandıra Faslıgül Hafızlık ve Gebze Salih Sağlam Hafızlık Kur’an Kursu gibi merkezlerde yapılan yenileme, zemin, duvar kaplama ve tatami minder montaj çalışmalarıyla güvenli ve konforlu eğitim ortamları oluşturuldu.

SÜREKLİ DESTEK VE HİZMET KALİTESİ

Dış Hizmetler Servisi, 2010’dan itibaren Kur’an kurslarına eğitim malzemesi, 2017’den itibaren okullara boya desteği ve 2025 itibarıyla belediyenin sağladığı malzemelerin tamiratını gerçekleştirerek, Kocaeli genelinde eğitim alanında sürekli katkı sunmayı sürdürdü.