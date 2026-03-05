Cemal Koçyiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze Namazı Çoban Mustafa Paşa Camii’nde Kılındı

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Koçyiğit’in vefatı, başta Trabzonlu hemşehrileri olmak üzere Gebze’deki sivil toplum camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Merhum Cemal Koçyiğit için cenaze namazı, Çoban Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze törenine Koçyiğit’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı ve hemşehrileri katıldı.

Yoğun katılımın olduğu törende, merhum için dualar edildi ve helallik alındı.

Osmanyılmaz Mezarlığı’nda Defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından Koçyiğit’in naaşı, dualar eşliğinde Gebze Osmanyılmaz Mezarlığı’nda toprağa verildi.