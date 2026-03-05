Cemal Koçyiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze Namazı Çoban Mustafa Paşa Camii’nde Kılındı
Merhum Cemal Koçyiğit için cenaze namazı, Çoban Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze törenine Koçyiğit’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı ve hemşehrileri katıldı.
Yoğun katılımın olduğu törende, merhum için dualar edildi ve helallik alındı.
Osmanyılmaz Mezarlığı’nda Defnedildi
Kılınan cenaze namazının ardından Koçyiğit’in naaşı, dualar eşliğinde Gebze Osmanyılmaz Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Gebzegazetesi.com ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Trabzonlu camiasına başsağlığı diliyoruz.
Haber : Erkan Erenler