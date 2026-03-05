GÜNDEM:
Cemal Koçyiğit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gebze’de uzun yıllar sivil toplum çalışmalarında aktif rol alan ve Gebze Trabzonlular Derneği önceki dönem başkanlarından Cemal Koçyiğit (61), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

05 Mart 2026 Perşembe 14:53

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Koçyiğit’in vefatı, başta Trabzonlu hemşehrileri olmak üzere Gebze’deki sivil toplum camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Cenaze Namazı Çoban Mustafa Paşa Camii’nde Kılındı

Merhum Cemal Koçyiğit için cenaze namazı, Çoban Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze törenine Koçyiğit’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı ve hemşehrileri katıldı.

Yoğun katılımın olduğu törende, merhum için dualar edildi ve helallik alındı.

Osmanyılmaz Mezarlığı’nda Defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından Koçyiğit’in naaşı, dualar eşliğinde Gebze Osmanyılmaz Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gebzegazetesi.com ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Trabzonlu camiasına başsağlığı diliyoruz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/cemal-ko%C3%A7yi%C4%9Fit-son-yolculu%C4%9Funa-mustafa-pa%C5%9Fa-camisinden-u%C4%9Furlandihttpswwwfacebook/1344294184404134/?mibextid=wwXIfr&rdid=uJk9e3uK8pNXSi6x

Haber : Erkan Erenler

