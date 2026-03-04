GÜNDEM:
İyilik Kılavuzu'nda onlar "Baş Tacı" oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “İyilik Kılavuzu Yarışması” kapsamında hareket eden Akademi Lise öğrencileri, “Baş Tacı" görevini yerine getirdi. Gençler, Şehit Tevfik Bıçakçı’nın kabrini ziyaret ederek dualar okudu ve çiçek bıraktı.

İyilik Kılavuzu'nda onlar

04 Mart 2026 Çarşamba 16:14

 İYİLİK FİKRİNİ MERKEZE ALAN YARIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketiyle iyiliğin rehberi olarak gönüllere dokunuyor. İyilik fikrini merkeze alan İyilik Kılavuzu Yarışması, "Baş Tacı Projesi" ile devam etti. Bu kapsamda Büyükşehir'e bağlı Akademi Lise öğrencileri, Şehit Tevfik Bıçakçı'nın kabrine giderek hem şehidimizi yad etti hem de ailesine moral verdi.

 

AİLEYE MORAL VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Ziyaret sadece bir görev değil, gençlerin toplumsal duyarlılığını artıran ve Ramazan’ın paylaşma ruhunu somutlaştıran anlamlı bir etkinlik oldu. Şehit ailesiyle buluşan öğrenciler, hem şehide saygılarını sundu hem de ailesine moral verdi.

 

BAŞ TACI PROJESİ NEDİR ?

“Baş Tacı”, İyilik Kılavuzu Yarışması’nda şehit ve gazi ailelerine yönelik bir projedir. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, KİHMED, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ortak yürüttüğü bu çalışma, gençlere toplumsal sorumluluk ve gönüllülük bilincini aktarmayı hedefliyor. Büyükşehir'e bağlı Akademi Lise öğrencileri de yarışmanın bir görevi olarak bu anlamlı çalışmada yer aldı.

 

GENÇLER RAMAZAN BOYUNCA GÖREVDE

“İyilik Kılavuzu Yarışması” ile öğrenciler, Ramazan boyunca farklı değerler etrafında görevler yaparak hem kendilerini hem de çevrelerini iyilikle buluşturuyor. Bu kapsamda yapılan ziyaretler ve sosyal sorumluluk projeleri, gençlerin değerler eğitimi ile toplumsal farkındalığını güçlendiriyor.

