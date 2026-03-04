Gebze’de Ramazan ayı mukabele ile taçlanıyor

Gebze’de Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte mukabele geleneği de yaşatılıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen mukabele programı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Sessizliğin ve huzurun hâkim olduğu programda katılımcılar, Ramazan’ın bereketini ve manevi atmosferini birlikte paylaşıyor.
BİRLİK VE BERABERLİK ATMOSFERİ
Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı mukabele programı, Gebze Kent Meydanı’nı Ramazan ayı boyunca manevi bir buluşma noktasına dönüştürüyor. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği program, Ramazan çadırındaki etkinliklere ayrı bir anlam katıyor.