Gebze’de Ramazan ayı mukabele ile taçlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Kent Meydanı’nda kurulan Ramazan Çadırı’nda düzenlenen mukabele programı her gün 12.00-13.00 saatleri arasında yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşamak isteyen vatandaşlar, öğle saatlerinde meydanda bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim tilavetine eşlik ediyor.

04 Mart 2026 Çarşamba 16:09

 RAMAZAN BEREKETİ GEBZE’DE PAYLAŞILIYOR

Gebze’de Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte mukabele geleneği de yaşatılıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen mukabele programı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Sessizliğin ve huzurun hâkim olduğu programda katılımcılar, Ramazan’ın bereketini ve manevi atmosferini birlikte paylaşıyor.

 

BİRLİK VE BERABERLİK ATMOSFERİ

Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı mukabele programı, Gebze Kent Meydanı’nı Ramazan ayı boyunca manevi bir buluşma noktasına dönüştürüyor. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği program, Ramazan çadırındaki etkinliklere ayrı bir anlam katıyor.


