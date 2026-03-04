GEBZE BELEDİYESİ MART AYI MECLİSİ TOPLANDI

Toplam 8 gündem maddesinin ele alındığı meclis toplantısında, komisyon raporları oylanarak karara bağlandı.
Gündemin birinci maddesinde yer alan Mustafapaşa Mahallesi 321 ada 323 parselin 6306 sayılı kanun kapsamında satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
YKS Ücretleri Geri Ödenecek
Toplantıda ayrıca sosyal destek kapsamında YKS’ye giren öğrencilerin sınav ücretlerinin geri ödenmesine ilişkin önerge oy birliğiyle meclisten geçti.
Gebze Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis oturumu ise 2 Nisan Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.