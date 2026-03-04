GEBZE BELEDİYESİ MART AYI MECLİSİ TOPLANDI

Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Selamet Güner başkanlığında yapıldı. Oturum, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı.

Toplam 8 gündem maddesinin ele alındığı meclis toplantısında, komisyon raporları oylanarak karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Mustafapaşa Mahallesi 321 ada 323 parselin 6306 sayılı kanun kapsamında satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

YKS Ücretleri Geri Ödenecek

Toplantıda ayrıca sosyal destek kapsamında YKS’ye giren öğrencilerin sınav ücretlerinin geri ödenmesine ilişkin önerge oy birliğiyle meclisten geçti.

Gebze Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis oturumu ise 2 Nisan Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.



