GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE BELEDİYESİ MART AYI MECLİSİ TOPLANDI

Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Selamet Güner başkanlığında yapıldı. Oturum, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı.

GEBZE BELEDİYESİ MART AYI MECLİSİ TOPLANDI

04 Mart 2026 Çarşamba 16:10

 8 Gündem Maddesi Görüşüldü

Toplam 8 gündem maddesinin ele alındığı meclis toplantısında, komisyon raporları oylanarak karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde yer alan Mustafapaşa Mahallesi 321 ada 323 parselin 6306 sayılı kanun kapsamında satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

YKS Ücretleri Geri Ödenecek

Toplantıda ayrıca sosyal destek kapsamında YKS’ye giren öğrencilerin sınav ücretlerinin geri ödenmesine ilişkin önerge oy birliğiyle meclisten geçti.

Gebze Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis oturumu ise 2 Nisan Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ’DE YENİ BİR İYİLİK DÖNEMİ: ŞEHRİN ARTIK BİR “ABİSİ” VAR! KOCAELİ’DE YENİ BİR İYİLİK DÖNEMİ: ŞEHRİN...
Kocaeli’nin bütün mahalleleri bu iftarda buluştu Kocaeli’nin bütün mahalleleri bu iftarda buluştu
Vali İlhami Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi Vali İlhami Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir Araya...
İyilik Kılavuzu'nda onlar İyilik Kılavuzu'nda onlar "Baş Tacı" oldu
Gebze’de Ramazan ayı mukabele ile taçlanıyor Gebze’de Ramazan ayı mukabele ile taçlanıyor
Gençlerden iftar sofralarına sıcak dokunuş Gençlerden iftar sofralarına sıcak dokunuş
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KOCAELİ’DE YENİ BİR İYİLİK DÖNEMİ:...
Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri Kocaeli sokaklarında yaşanıyor. Uzun yıllardır...

Haberi Oku