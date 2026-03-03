GÜNDEM:
BÜYÜKGÖZ YENİ AÇILAN BEYLİKBAĞI GÜZİDE'DE İLÇE PROTOKOLÜNÜ AĞIRLADI

“Gebze’de Mevsim Ramazan” kapsamında, Başkan Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde yeni hizmete açılan Beylikbağı Güzide’de ilçe protokolüne yönelik iftar programı düzenlendi.

03 Mart 2026 Salı 14:52

 Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın da teşrifleriyle gerçekleştirilen programa; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve kamu yöneticileri katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen program, edilen dualarla başladı.

 

Vali Aktaş: "Mazlum Coğrafyalara da Böyle Sofralar Nasip Olsun"

Programda konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ramazan ayını tebrik ederek Beylikbağı Güzide'nin ilçeye kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. İnşaat sürecinde tesisi ziyaret ettiğini belirten Vali Aktaş, tesisin yapımında gösterdikleri emek ve özveri için Başkan Büyükgöz'e ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Vali Aktaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

 

"Allah, tüm mazlum coğrafyalarda ülkemizdeki gibi iftar sofraları nasip eylesin. Hepimize afiyet olsun."

 

Başkan Büyükgöz: "Sosyal Tesislerimizin Dokuzuncu Halkası"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise konuşmasında Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Beylikbağı Güzide'nin, belediyenin sosyal tesis yatırımlarındaki önemli halkalardan biri olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz şunları söyledi:

 

"Beylikbağı Güzide, sosyal tesislerimizin dokuzuncu halkası oldu. Daha önce hiç olmayan sosyal tesis sayısını, Eskihisar'da hayata geçireceğimiz ile 10'a çıkarmış olacağız. Bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

 

Program Görüş Alışverişiyle Tamamlandı

İftar yemeğinin ardından katılımcılar arasında ilçenin gelişimine katkı sağlayacak konularda görüş alışverişi gerçekleştirildi, Gebze'ye yönelik ortak hedefler değerlendirilerek program tamamlandı.

