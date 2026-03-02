KSO Başkanı Zeytinoğlu 2025 Yılı Büyüme oranını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan büyüme verilerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Ekonomimiz, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4, 2025 yıl genelinde yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi ise yüzde 2,9 ile ekonomideki büyümenin altında kaldı, yıllık büyümeye arzu edilen katkıyı veremedi. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 azalırken, mal ve hizmet ithalatının büyümeye katkısı yüzde 4,9 oldu. Bu tablo kur etkisinin üretim ve ihracatı zorlar hale geldiğini gösteriyor” dedi.

POZİTİF KATKI VEREN SEKTÖRLER

Açıklamasının devamında Zeytinoğlu, “Yıllık büyümeye tarım hariç tüm sektörlerden pozitif katkı geldiğini görüyoruz. Tarım küçülen tek sektör oldu. Bu durumun önümüzdeki dönem gıda enflasyonunun artmasına yol açacak bir potansiyelinin olacağını düşünmemiz gerekiyor. Verilerin detayına baktığımızda, inşaat sektörü yüzde 10,8 ile deprem harcamalarının da etkisiyle en yüksek büyümeyi kaydetti. Ancak deprem harcamalarının bu yıl tamamlanması beklentisi nedeniyle, inşaat sektörünün büyümeye katkısının kademeli olarak azalacağını öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ YATIRIMLARIN GELMESİ TEŞVİK EDİLMELİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu “Yakın coğrafyamızdaki jeopolitik gelişmelerden kaynaklı kısa vadeli riskler, bu yıl sanayicilerimizin maliyet koşullarını oldukça zorlayacaktır ancak uzun vadede kalıcı istikrarın sağlanacağını öngörüyoruz. Küresel ticarette yaşanan belirsizlikler, artan Çin rekabeti, Avrupa pazarındaki daralma ve yeni serbest ticaret anlaşmaları bu yılın zorlu rekabet koşullarına işaret etse de, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecindeki reformları ivedilikle tamamlayarak ülkemize yeni yatırımların gelmesinin teşvik edilmesini ve sanayi üretiminde arzu edilen ivmenin tekrar yakalanmasını oldukça kritik görüyoruz” şeklinde konuştu.