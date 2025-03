İftardan hemen sonra teşkilat mensuplarımızla milletimizin derdini dinleyip birinci ağızdan sorunlara şahit oluyoruz. Şu bir gerçek ki iktidarın ekonomi yönetimindeki başarısızlığı milletimizi ekonomik oruca mahkum etmiştir. Esnaf, memur, işçi, dar gelirli ve emeklilerin huzuru kalmamıştır. Milletimiz, iftar saati belli olmayan bir oruç tutmaktadır. İktidarın koltuk hırsı ile Tayyip Beyi’ i 3. Kez Cumhurbaşkanı seçmek için verdiği mücadele milletimiz tarafından hayretle izlenmektedir. Tayyip Bey için formül üstüne formül arayan, vekil transfer edip karşılığında siyasi rüşvet olarak makam ve koltuk dağıtan veren iktidar, milleti ikinci plana atılmıştır. Ancak milletimize açıkça söylüyoruz ki milletimizin ekonomi ve huzur orucu Yeniden Refah ile açılacaktır.” Dedi

Milletimiz Tayyip kardeşine yetki vermiştir.

Tayyip Bey’ in 3. Kez Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı hakkında da konuşan İl Başkanı Aydın; “Tayyip Bey, 2018 yılında yaptığı bir konuşmada “24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz.” demişti. Milletimiz, Tayyip Beye bu yetki fazlasıyla vermiş ve onu cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde desteklemiş ve sınırsız yetki vermiştir. Ancak ramazan ayı münasebetiyle derdine kulak verdiğimiz vatandaşlar değişimin şart olduğunu söylemektedirler. Faizler almış başını gitmiş, enflasyon ise durdurulamaz şekilde yükselmiş, milletimiz sonu bilinmeyen bir karanlığa sürüklenmiştir. Bu vesile ile Ramazan ayı boyunca iftardan hemen sonra her ilçemizde ramazan buluşmaları programı düzenleyecek ve vatandaşımızın her daim yanında ve yakınında olacağız.” Dedi.