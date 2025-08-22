SPOR:
Başkan Büyükgöz’den Gebzespor’a Moral Ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gebzespor’un antrenmanını ziyaret etti. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, takıma yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu.

22 Ağustos 2025 Cuma 14:59

 Tribünden Değil, Sahadan Destek

Antrenmanı bir süre saha kenarından izleyen Başkan Büyükgöz, teknik direktör ve oyuncularla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gebzespor’un Gebze’nin önemli bir markası olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz, “Bizim tek bir hedefimiz var; başarılı olmak, başarının peşinden koşmak. Bu nedenle şehrimizin takımına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Biz de belediye olarak imkanlarımız dahilinde kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Büyükgöz ayrıca, “Sporcu Kent Gebze vizyonumuz doğrultusunda futboldan voleybola, amatör branşlardan salon sporlarına kadar her alanda gençlerimize yatırım yapıyoruz. Gebzespor’un başarısı da bu vizyonun en önemli parçalarından biridir” diyerek spora ve sporcuya olan desteklerinin süreceğini ifade etti.

Futbolculardan Teşekkür

Moral ziyaretinden memnuniyet duyan futbolcular ise, desteklerinden ötürü Başkan Büyükgöz’e teşekkür ettiler. Teknik heyet, yoğun antrenman temposunun ardından gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin takım üzerinde olumlu bir motivasyon etkisi yarattığını dile getirdi.

Yeni Sezona Hazırlık

Gebzespor, yeni sezonda hedeflerini yüksek tutarken, hazırlıklarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Kentin sporseverleri ise, sezon öncesi yapılan bu moral ziyaretinin takımın motivasyonunu artıracağına inanıyor.

