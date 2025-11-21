banner1212
Başkan Büyükakın, Gebze’de konuştu; Kocaeli’nin gücü, ortak akılla büyüyor

Gebze’de iş dünyasıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kentin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Kocaeli’nin gücü, ortak akılla büyüyor” dedi.

21 Kasım 2025 Cuma 09:21

 İŞ İNSANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Muallimköy’de gerçekleşen buluşmaya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk de katıldı. Samimi ortamda sıcak sohbet eşliğinde geçen birliktelikte, kentin geleceğine ilişkin fikir alışverişi yapıldı. 
BÜYÜKAKIN: BİZİM DERDİMİZ EN İYİ HİZMET
İş insanlarının görüş ve önerilerini dikkatle dinleyen Başkan Büyükakın, Gebze’nin üretim gücünün Kocaeli’nin dinamizmine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, “Biz bu şehri, milletimizle ve şehrimizin bütün paydaşlarıyla birlikte yönetiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, Kocaeli’nin gücü, ortak akılla büyüyor. Üretenin, çalışanın, yatırımcının, esnafın ve vatandaşın sesine kulak verdiğimiz her buluşma, bu kente atacağımız doğru adımların temelini oluşturuyor. Bizim derdimiz hizmeti en doğru şekilde üretmek ve bunu da hep birlikte başarmaktır” ifadelerini.


(Erkan ERENLER)
