GEBZE’DE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Yol yenileme çalışmaları kapsamında deforme olan zemin kaldırılarak gerekli altyapı düzenlemeleri yapıldı ve ardından asfalt serimi tamamlandı. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte sokak daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

İlçe Genelinde Çalışmalar Sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen program çerçevesinde ilçe genelinde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlaması amacıyla üstyapı çalışmalarının farklı mahallelerde de aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililer, ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt serimi, yama ve kaldırım düzenleme çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini bildirdi.