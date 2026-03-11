EĞİTİM:
GEBZE TİCARET ODASI’NDAN MESLEK LİSELERİNE DESTEK PROJESİNE YERİNDE İNCELEME

Gebze Ticaret Odası tarafından daha önce kamuoyu ile paylaşılan ve 2 milyon 723 bin TL destek sağlanan Meslek Liseleri projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

11 Mart 2026 Çarşamba 15:59

 Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Av. Arb. Çağrı Solak, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ile birlikte proje desteği verilen Meslek Liselerini ziyaret ederek yürütülen projelerin uygulama süreçlerini değerlendirdi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde proje kapsamında yürütülen atölye çalışmaları ve uygulama faaliyetleri hakkında bilgi alınırken, öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yerinde gözlemlendi. İncelemelerde, daha önce açıklanan 2 milyon 723 bin TL tutarındaki destek programı kapsamında hayata geçirilen projelerin mevcut durumu ve ilerleme süreçleri ele alındı.

