BAŞKAN ABDURRAHMAN ASLANTAŞ, GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN 30. YILI PROGRAMINA KATILDI

İKV Denetleme Kurulu Üyesi olan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirilen “30. Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye–Avrupa Birliği İlişkileri” programına katıldı.

10 Mart 2026 Salı 15:29

Programda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumu, Gümrük Birliği’nin 30 yıllık süreci ve güncellenmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca Türkiye’nin Avrupa sanayisi ve tedarik zincirindeki stratejik konumu ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.
Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin ticaret hacminin artırılması, sanayimizin rekabet gücünün güçlendirilmesi ve üretim altyapımızın Avrupa değer zincirleriyle daha güçlü şekilde entegre edilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aslantaş, Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü ve stratejik konumuyla Avrupa sanayisi için güvenilir bir ortak olduğunu belirterek, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik atılacak adımların iş dünyası açısından yeni fırsatlar oluşturacağını vurguladı.

