Fen İşleri ekipleri, Fatih Caddesi’nde bakım-onarım çalışması yaptı

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Fatih Caddesi’nde bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

04 Mart 2026 Çarşamba 16:51

İlçe sakinlerinin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri adına çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Fatih Caddesi’nde bakım onarım gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bugün, Fatih Caddesi genelinde asfalt yama çalışması yaptı. Çayırova’nın en işlek caddesi olan Fatih Caddesi’nde yapılan çalışmalarda, yollarda yoğun kullanım sonrasında oluşan çökmelerin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalarda, Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen yerler yeniden kazıldı ve yeniden asfaltla dolduruldu.

 

DEFORME OLAN NOKTALAR ONARILDI

Özellikle araç güvenliğini riske atan sorunların önüne geçen Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gün boyunca gerçekleştirdikleri hızlı çalışmalarla Fatih Caddesi’nde deforme olan noktaları onardı. Konu ile ilgili Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Çayırovalı ilçe sakinlerinin yaya ve ulaşım güvenliğini sağlamak adına, bakım onarım çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

