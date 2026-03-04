Darıca Spor Köyü için imzalar atıldı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın gençlere ve spora verdiği önem, somut yatırımlarla karşılık bulmaya devam ediyor. Daha önce Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gerçekleştirilen görüşmede Darıca’ya kazandırılacağı müjdelenen Spor Köyü Projesi için önemli bir adım atıldı. Müjdenin ardından, projenin finansmanına ilişkin Spor Toto Teşkilatı ile protokol imzalandı.

SPORCU KULUÇKA MERKEZİ

Başkan Muzaffer Bıyık’ın Bakanlık nezdindeki girişimleri sonucu Darıca’ya kazandırılacak Spor Köyü Projesi, ilçenin spor altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Sporcu kuluçka merkezi olarak planlanan proje kapsamında; Nizami Futbol Sahası, Atletizm Pisti, Tribün, Soyunma Odaları ve Ofisler, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ve Tenis Kortu yer alacak. Bu yatırımlarla Darıca’da gençler modern tesislerde spor yapma imkânına kavuşacak, yetenekli sporcular profesyonel düzeye hazırlanacak.

GENÇLİK ODAKLI BELEDİYECİLİK

Göreve geldiği günden bu yana gençlere yönelik projeleri öncelik haline getiren Başkan Muzaffer Bıyık; spor kulüplerine destekler, amatör branşlara teşvikler, yaz-kış spor okulları ve eğitim destekleriyle gençlerin yanında olmayı sürdürüyor. Sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’da sağlıklı, disiplinli ve özgüvenli bir nesil yetişmesi için yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Başkan Muzaffer Bıyık yaptığı değerlendirmede, “Gençlerimizin hayallerini büyütecek her projeyi önemsiyoruz. Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmede aldığımız müjdeyi bugün protokole dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Darıca’mız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Darıca Belediyesi olarak gençliğe ve spora yapılan yatırımları güçlü temeller üzerine inşa etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, projeye verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Kocaeli Milletvekillerine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Spor Toto Teşkilatı Bakanı Mehmet Ata Öztürk’e teşekkür etti.





