Ali Mete Dere ile sohbet ederek yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, eğitim hayatında başarılarının devam etmesi temennilerinde bulundu.
Satranç Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si Olan Ali Mete Dere
Antalya’da düzenlenen 2026 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 10 Yaş Genel Kategorisinde başarılı olarak Türkiye 2.’si olan Gölcük Turgut Özal ilkokulu öğrencisi Ali Mete Dere, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek, sevicini paylaştı.
