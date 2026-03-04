SPOR:
Satranç Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si Olan Ali Mete Dere

Antalya’da düzenlenen 2026 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 10 Yaş Genel Kategorisinde başarılı olarak Türkiye 2.’si olan Gölcük Turgut Özal ilkokulu öğrencisi Ali Mete Dere, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek, sevicini paylaştı.

04 Mart 2026 Çarşamba 17:13

Vali İlhami Aktaş, 10 Yaş Genel kategorisinde sergilediği müthiş performansla Türkiye 2.’si olarak gümüş madalya almaya hak kazanan ve Ülkemizi Milli Takımda temsil edecek olan öğrencimiz Ali Mete Dere’ye üstün başarılarından dolayı tebriklerini iletti.

 

Ali Mete Dere ile sohbet ederek yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, eğitim hayatında başarılarının devam etmesi temennilerinde bulundu.

 

