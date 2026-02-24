EKONOMİ:
Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nin ihalesi 30 Mart’ta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de inşa edeceği Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi için 30 Mart’ta ihaleye çıkıyor. Marmara bölgesindeki fuarcılık faaliyetlerini yeniden şekillendirmesi hedeflenen merkezde, ilk etapta her biri 10 bin metrekare büyüklüğünde 3 fuar holü inşa edilecek.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nin ihalesi 30 Mart'ta

24 Şubat 2026 Salı 14:11

 TEKLİFLER EKAP ÜZERİNDEN ALINACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cengiz Topel Havalimanı’nın yanında bulunan 320 dönümlük alanda inşa edeceği Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi için ihale süreci başlatıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Üst Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 30 Mart Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek ihale açık usulle yapılacak ve teklifler EKAP üzerinden alınacak.

 

İLK ETAPTA 3 HOL YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, “Sadece fuar değil, sosyal yaşam merkezi inşa edeceğiz” mesajıyla duyurduğu proje kapsamında altyapı ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. Marmara bölgesindeki fuarcılık faaliyetlerini yeniden şekillendirmesi hedeflenen merkezde, ilk etapta her biri 10 bin metrekare büyüklüğünde 3 fuar holü inşa edilecek. Ön bölümde ise kongre merkezi, konferans salonları ve geniş giriş hollerinden oluşan yapılar yer alacak.

 

6 HOLDEN OLUŞAN SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

Uzun vadede fuar merkezinin toplam 6 hole ulaşması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte otel, ticari alanlar ve merkezin parklanma ihtiyacını karşılayacak ek yapılar da alana kazandırılacak. Bu yatırımla birlikte Kocaeli’nin, ulusal ve uluslararası fuarcılığın önemli merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

 

181 BİN 900 METREKARE ALANDA İNŞA EDİLECEK

Toplam 181 bin 900 metrekarelik alan üzerinde projelendirilen fuar merkezinin 65 bin 445,6 metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca peyzaj düzenlemeleri ile 706 araç kapasiteli açık otopark da yapılacak. Fuar merkezinin yapım süresi ise 540 gün olarak belirlendi.

