“Binbir Gece Resimleri” sergisi 16 Şubat’ta açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbine armağan ettiği İzmit Millet Bahçesi içindeki Sanat Galerisi’nde ikinci sergisini düzenlemeye hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarıyla tanınan sanatçıların eserlerinin yer alacağı sergi 16 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 16.00’da açılacak. Binbir Gece Resimleri “Düşler Atlası” adlı serginin küratörlüğünü ise Prof. Dr. Uğur Batı yapıyor.

ÖNEMLİ SANATÇILARIN ESERLERİ

Küratörlüğünü Prof. Dr. Uğur Batı’nın yaptığı ve uluslararası alanda çalışmalarıyla tanınan sanatçıların eserlerinin yer alacağı sergi 16 Şubat’ta Kocaeli Sanat Galerisi’nde açılacak. Bu önemli sergide Ferruh Karakaşlı, Halime Türkyılmaz, Melisa Özgür, Mustafa Günen, Pınar Tınç, Sebahattin Gündoğdu, Yasemen Latife Ayvaz ve Hayrettin Susam gibi ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarıyla tanınan sanatçıların eserlerinden oluşan eserler yer alacak. “Binbir Gece Resimleri” renklerin, formun, anlamın ve mekânın iç içe geçtiği bir sanat anlatısı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

FARKLI DİSİPLİNLERDEN GELEN DERİN BİR ARAŞTIRMA

Renk Tayfı/Esntelasyon/Çap temasını taşıyan sergide farklı disiplinlerden gelen derin bir araştırma göze çarpacak. Ayrıca özel koleksiyon, kadim şehir Kocaeli’ne dair mekân, insan, tarihsel unsurların aydınlığını yansıtacak.

ŞEHRİN KALBİNE SANAT GALERİSİ

Öte yandan renklerin, formun, anlamın ve mekânın iç içe geçtiği bir anlatı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan koleksiyon Kocaeli Sanat Galerisi’nin ikinci sergisi olacak. Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Millet Bahçesi içinde Alev Alatlı Kütüphanesi ve Sanat Galerisi açılışını geçtiğimiz günlerde geniş bir katılımla gerçekleştirmişti. Kentin kalbinde yer alan sanat galerisi kültür, sanat ve sosyal yaşam odaklı bir dönüşümle yeniden hayat buldu.

KENTİN ÖNEMLİ KÜLTÜR SANAT DURAKLARINDAN BİRİ

2 bin 200 metre karelik Sanat Galerisi 360 derece sahnesi, sergi alanları ve çok amaçlı salonlarıyla hizmet veriyor. 135 metrekarelik fuaye ve suaye alanına sahip Sanat Galerisi kısa süre içinde kültür-sanat etkinliklerinin en önemli durak noktalarından biri haline gelmiş durumda.

6 MART CUMA GÜNÜNE KADAR

02 Ocak 2026 tarihinde “Şehrengiz Sergisi” ile ziyaretçilere kapılarını açan Sanat Galerisi ikinci sergisi Binbir Gece Resimleri “Düşler Atlası” 6 Mart Cuma gününe kadar izlenebilecek.