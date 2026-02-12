Çayırova’da bilgi evi öğrencileri, bilgilerini yarıştırdı

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan ve Çayırova’ya ‘Eğitim Şehri’ kimliğini kazandıran Çayırova Belediyesi, bilgi yarışması etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri Arası Geleneksel 2. Bilgi Yarışması, dün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Yarışmaya Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü, birim müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. Programda ilk olarak bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

“ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLUYORUZ”

“Geçen sene birincisini yaptığımız yarışmamızın bu yıl ikincisini düzenliyoruz ve artık bu etkinlik Çayırova’da geleneksel hale geldi. 9 mahallemizde hitap eden bilgi evlerimizde, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Özellikle eğitimde, kültür sanatta ve sporda çok güzel işler yapıyoruz. Amacımız çocuklarımız ve gençlerimiz spor yapsın, kültürle ve sanatla iç içe olsun. Eğitimde çocuklarımızı okul öncesinden, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kadar çocuklarımıza destek oluyoruz.

BİRİNCİLİK NAİM SÜLEYMANOĞLU’NA GİTTİ

Bugün çok güzel bir yarışma olacak. Hepsi bizim gönlümüzde birinci. Ben tüm öğrencilerimize derslerinde ve bugünkü yarışmada başarıları diliyorum. Bugün çocuklarımızı yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” Konuşmaların ardından başlayan bilgi yarışmasında birçok kategoride sorulan soruların ardından 5 bilgi evi yarışmaya devam etti. Yarı finalin arından finale kalan 3 bilgi evi arasında ise kıyasıya bir rekabet yaşandı. Sorulan 13 sorunun ardından şampiyon belli olmazken, yedek soruların ilkine doğru cevap veren Naim Süleymanoğlu Bilgi Evi öğrencileri, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verilirken, etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.