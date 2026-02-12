Başkan Büyükakın, Ankara’da

Başkan Büyükakın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Genel Merkez 177. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Başkent’e gitti. Cuma günü (13 Şubat) Kocaeli’ye dönecek olan Başkan Büyükakın, bir dizi ziyaretler de gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Merkez 177. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Ankara’ya gitti. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı yarın saat 14.00’te genel merkezde gerçekleştirilecek. İl Başkanı Şahin Talus, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ile birlikte toplantıya katılacak olan Başkan Büyükakın, 13 Şubat Cuma günü Kocaeli’ye dönecek.

TEMASLARDA BULUNDU

Başkan Büyükakın, Ankara’daki temasları kapsamında Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu’ya da iade-i ziyarette bulundu. Sendika yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Büyükakın ve Uslu, yerel yönetimler ve çalışanların haklarının geliştirilmesi üzerine sohbet gerçekleştirdi. Başkan Büyükakın’ın çalışmalarından övgü ile bahseden Levent Uslu, “Mutlu Şehir Kocaeli’mizin değerine değer katan, vizyon projeleriyle şehrimize hizmet eden Tahir Büyükakın'ı genel merkezimizde ağırlamaktan onur duyduk” dedi.

HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Levent Uslu ayrıca, “Yerel yönetimler ve emekçilerin haklarının geliştirilmesi üzerine yaptığımız istişare verimli ve önemliydi. Kıymetli başkanımıza nazik ziyaretleri için hassaten teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın misafirperverlikleri için Levent Uslu ve yönetimine teşekkür ederken, üzerinde “Şehr-i emin” yazılı Arapça bir tablo hediye etti. Levent Uslu da Büyükakın’a Bem-Bir-Sen Genel Merkezi’nin hazırladığı “Şehir ve Yönetim” kitabını takdim etti. Başkan Büyükakın, ziyaretin ardından AK Parti Genel Merkez Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.