Gebze’ye yeni itfaiye binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında gerekli projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Kurum bünyesinde uzun yıllar hizmet veren yapıları yenileyen Büyükşehir, Gebze Millet Bahçesi’ne de yeni itfaiye binası kazandırıyor.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiye hizmetlerinde kaliteyi daha da artırmak için ihtiyaç olan bölgelere yeni hizmet binaları kazandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze’de yıllardır hizmet veren ve eskimesi nedeniyle yetersiz kalan itfaiye binasını yenileme kararı aldı. Buna göre Gebze Millet Bahçesi’ne modern ve son teknolojiyle donatılmış yeni bir itfaiye binası inşa edilecek.

YENİ İTFAİYE MÜFREZE BİNASI İNŞA EDİLİYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze’nin yeni itfaiye binası için geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladı. Yakın zamanda Gebze Millet Bahçesi’ndeki yeni yerinde daha modern imkânları ile hizmet girecek olan yeni müfreze binasının temel betonu atılarak kalıp montajlarına başlandı. Araç, ekipman ve personeli ile Türkiye’de örnek gösterilen bir itfaiye teşkilatına sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye kazandıracağı yeni itfaiye hizmet binası ile gücüne güç katacak.

TOPLAM İNŞAAT ALANI BİN 735 METREKARE

Gebze Millet Bahçesi doğu tarafından toplam 4 bin 316 metrekare alan üzerine inşa edilen Yeni Gebze İtfaiye Müfreze Binası, bin 735 metrekare inşaat alanı üzerine kuruluyor. Müfreze binası zemin kat ve galerili 1. kattan oluşuyor. Zemin katın ön cepheden girilen kısmı itfaiye araç parkı olarak düzenlenirken, arka cephede çelik sundurmalı bir sert zemin yer alacak. Zemin katta itfaiye araçlarının giriş-çıkışının bulunduğu 390 metrekarelik kapalı garaj, 150 m2 teras, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim-toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, depolar, WC’ler, mutfak ve dinlenme-yemekhane odası bulunacak. 1. katta ise 4 adet yatakhane, WC’ler, duş, mescit, depo, spor ve eğitim salonu yer alacak.