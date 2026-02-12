banner1263
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Antikkapı, Akçakoca Tatlı Tahini satışa sundu; Saray Mutfağı’ndan Kocaeli’ye uzanan lezzet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., yeni bir lezzeti daha vatandaşlarla buluşturdu. El değmeden, katkısız ve taş değirmende çekilmiş susamlarla üretilen Osmanlı Saray Mutfağı esintili Akçakoca Tatlı Tahin, belirlenen satış noktalarında vatandaşların beğenisine sunularak satışa başladı.

Antikkapı, Akçakoca Tatlı Tahini satışa sundu; Saray Mutfağı'ndan Kocaeli'ye uzanan lezzet

12 Şubat 2026 Perşembe 09:59

 SARAY MUTFAĞI’NDAN İLHAM ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., kaliteli ve doğal ürün anlayışıyla ürün portföyünü genişletmeye devam ederken, köklü tecrübesini de her geçen gün yeni lezzetlerle geliştiriyor. Geleneksel mutfak kültürünü modern üretim anlayışıyla harmanlayan Antikkapı, Akçakoca Tatlı Tahinini Osmanlı Saray Mutfağı’ndan ilham alan özel üretim yaklaşımıyla günümüz sofralarına taşıyor. Osmanlı’nın zengin lezzet mirasını bugünün hijyen ve kalite standartlarıyla buluşturan Akçakoca Tatlı Tahin, belirlenen satış noktalarında vatandaşların beğenisine sunularak satışa başladı.

 

EL DEĞMEDEN, DOĞAL VE KATKISIZ ÜRETİM

Hızır 41 Üretim Tesisinde üretilen Akçakoca Tatlı Tahin; el değmeden, hijyenik koşullarda ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen tahin, taş değirmende çekilmiş özenle seçilen susamların geleneksel yöntemler ile modern üretim teknolojilerinin harmanlanmasıyla elde ediliyor. Bu özel üretim süreci sayesinde tahin; yoğun aroması, doğal yapısı ve benzersiz lezzetiyle öne çıkıyor.

 

BU LEZZET ANTİKKAPI’NIN SATIŞ NOKTALARINDA

Akçakoca Tatlı Tahinin satışı; Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe Restoran, Sekapark Antik Köfte, Mahal Plus, Darıca Antik Köfte, Balyanoz Antik Köfte, Ormanya Antik Köfte, Köftemiz Kuzuyayla, Değirmendere Antik Köfte Ekspres, Mola Park Halka ve Milli İrade Meydanı Halka’da gerçekleşiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
11. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI 11. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI...
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN GÜZİDE KAMPÜS ZİYARETİ BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN GÜZİDE KAMPÜS ZİYARETİ
KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ'NİN 108 YIL DÖNÜMÜ VE ŞEHİTLERE SAYGI YÜRÜYÜŞÜNDEN CANLI YAYIN KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ'NİN 108 YIL DÖNÜMÜ...
"IBAN'ımı arkadaşım istedi" savunması kurtarmıyor
Büyükakın: “İyilik bulaşıcıdır, biz de onun taşıyıcısıyız” Büyükakın: “İyilik bulaşıcıdır, biz de onun...
Körfez’de deniz dibi araç lastiğinden temizlendi Körfez’de deniz dibi araç lastiğinden temizlendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

11. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ...
Türk Dünyası’nın kültürel mirasını korumak, gelecek nesillere aktarmak ve dünya çapında tanıtmak...

Haberi Oku