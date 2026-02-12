Antikkapı, Akçakoca Tatlı Tahini satışa sundu; Saray Mutfağı’ndan Kocaeli’ye uzanan lezzet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., yeni bir lezzeti daha vatandaşlarla buluşturdu. El değmeden, katkısız ve taş değirmende çekilmiş susamlarla üretilen Osmanlı Saray Mutfağı esintili Akçakoca Tatlı Tahin, belirlenen satış noktalarında vatandaşların beğenisine sunularak satışa başladı.

SARAY MUTFAĞI’NDAN İLHAM ALINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., kaliteli ve doğal ürün anlayışıyla ürün portföyünü genişletmeye devam ederken, köklü tecrübesini de her geçen gün yeni lezzetlerle geliştiriyor. Geleneksel mutfak kültürünü modern üretim anlayışıyla harmanlayan Antikkapı, Akçakoca Tatlı Tahinini Osmanlı Saray Mutfağı’ndan ilham alan özel üretim yaklaşımıyla günümüz sofralarına taşıyor. Osmanlı’nın zengin lezzet mirasını bugünün hijyen ve kalite standartlarıyla buluşturan Akçakoca Tatlı Tahin, belirlenen satış noktalarında vatandaşların beğenisine sunularak satışa başladı.

EL DEĞMEDEN, DOĞAL VE KATKISIZ ÜRETİM

Hızır 41 Üretim Tesisinde üretilen Akçakoca Tatlı Tahin; el değmeden, hijyenik koşullarda ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanıyor. Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen tahin, taş değirmende çekilmiş özenle seçilen susamların geleneksel yöntemler ile modern üretim teknolojilerinin harmanlanmasıyla elde ediliyor. Bu özel üretim süreci sayesinde tahin; yoğun aroması, doğal yapısı ve benzersiz lezzetiyle öne çıkıyor.

BU LEZZET ANTİKKAPI’NIN SATIŞ NOKTALARINDA

Akçakoca Tatlı Tahinin satışı; Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe Restoran, Sekapark Antik Köfte, Mahal Plus, Darıca Antik Köfte, Balyanoz Antik Köfte, ⁠Ormanya Antik Köfte, Köftemiz Kuzuyayla, Değirmendere Antik Köfte Ekspres, Mola Park Halka ve Milli İrade Meydanı Halka’da gerçekleşiyor.