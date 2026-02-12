Çay ocağına pompalı tüfekle ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki çay ocağına saat 15.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli ya da şüphelilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmalar çay ocağındaki; işletme sahibi Burak E.A. ve ismini öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelme sürüyor.

