banner1263
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çay ocağına pompalı tüfekle ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çay ocağına düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda çay ocağı sahibi ile bir kişi yaralandı.

Çay ocağına pompalı tüfekle ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

12 Şubat 2026 Perşembe 10:05

 Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki çay ocağına saat 15.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen maskeli şüpheli ya da şüphelilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmalar çay ocağındaki; işletme sahibi Burak E.A. ve ismini öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelme sürüyor. 

Haber Kaynağı:
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan 3 şüpheli yakalandı Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan...
Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları...
Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda...
Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı
Çatı katı alevlere teslim oldu Çatı katı alevlere teslim oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki vatandaşın elindeki altın ve para dolu çantayı gasp eden şüphelilere...

Haberi Oku