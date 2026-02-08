banner1255
ASAYİŞ:
Kocaeli’de havaya ateş açan çocuğa para cezası

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolda yürürken kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan çocuğa 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

08 Şubat 2026 Pazar 10:05

 Olay, dün Yenişehir Mahallesi Arkan Sokak’ta meydana geldi. Yaşları 18’den küçük olduğu tahmin edilen 3 çocuk yolda yürürken içlerinden biri elindeki tabancayla havaya iki el ateş etti. Şans eseri yaralanan olmazken, olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun havaya ateş etmesi ve ardından yanındaki iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdüğü anlar yer aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, silahın kuru sıkı tabanca olduğunu tespit etti. Kuru sıkı tabancaya el konulurken, havaya ateş eden çocuğa 15 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamında da tahkikat başlatıldığı bildirildi. 

