Türk filmi gibi gasp: Hastanede refakatçi olarak beklemişler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçırıldıktan 2 gün sonra darp neticesi yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahıs gözünden ameliyat oldu. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise 12 gün boyunca hastanede tedavi gören şahsın olayı polise anlatmaması için başında refakatçi gibi bekledi. Taburcu olduktan sonra tekrar kaçırılan şahsın parası zorla gasp edildi. Olayla ilgili 19 kişi gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı film gibi olayı adım adım ilerleyerek çözdü. İddiaya göre O.A. isimli şahıs tehdit edilirken K.T. isimli iki şahıs ise kaçırılarak Gebze Mollafenari Köyü'nde alıkonuldu. Yapılan incelemede müştekilerden K.T.'nin 23 Aralık 2025 tarihinde Gebze Mollafenari Köyü'nde kaçırılarak alıkonulduğu ve darp edildiği belirlendi. Darp sonucu şüpheliler tarafından 25 Aralık 2025'te Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan K.T.'nin burada 12 gün yatılı tedavi gördüğü, sağ gözünden ameliyat edildiği öğrenildi.

K.T.'nin hastanede kaldığı süre boyunca polise gerçekleri anlatmaması ve kaçmaması amacıyla şüpheliler tarafından başında refakatçi olarak beklenildiği, 5 Ocak'ta taburcu edilmesinin ardından yeniden alıkonulmaya devam edildiği tespit edildi.

Ailesinden 487 bin TL alındı

9 Ocak tarihinde müştekinin annesi F.T.'nin banka hesabından şüphelilerin hesabına 487 bin TL para aktarılması suretiyle yağma gerçekleştiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında U.K., M.K., M.U., M.Ş., L.K., M.C.Ö., O.Ç., M.Y.A., Y.K., B.İ., A.A., Y.Ç.T., M.G., A.D., M.U., K.K., S.O., S.E. ve H.G. isimli 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden U.K., M.K., M.U., M.Ş., M.C.Ö., M.Y.A., Y.K., B.İ., Y.Ç.T., M.G., A.D. ve M.U. "başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" suçundan tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K.K. ve L.K. ise aynı suçtan "yurt dışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

10 tutuklama, 4 adli kontrol

Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 Şubat tarihinde yapılan sorguların ardından U.K., M.K., M.U., M.Ş., M.C.Ö., M.Y.A., Y.K., M.G., A.D. ve M.U. hakkında tutuklama kararı verildi. Y.Ç.T. ve B.İ. hakkında "yurt dışına çıkamamak ve belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca K.K. ve L.K. hakkında da aynı şekilde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: