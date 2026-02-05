Kent Meydanı’nda çalışmalar tam gaz devam

CAMİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bu bağlamda Çayırova Kent Meydanı’nda, dış cephe prekas cam işleme çalışmaları, titanyum minare kaplaması, titanyum çatı kaplaması, cami altında bulunan sergi alanında ince işçilik çalışmaları, bordür taşı, traverten taşı ve limra taşı kaplama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca meydan genelindeki çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor.
OTOPARK VE KURU HAVUZ TAMAM
Bununla birlikte, caminin altında bulunan üç katlı yer altı otoparkında çalışmalar tamamlanırken, otoparkın havalandırma imalatları sürüyor. Ayrıca kent meydanında bulunan kafeterya alanında da çalışmalar sona erdi. Kafeteryanın üstünde bulunan tören alanında ise çalışmalar sürüyor. Bununla beraber meydanın ortasında bulunan kuru havuzun da imalatı tamamlandı.
İLÇEYE BÜYÜK DEĞER KATACAK
Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.