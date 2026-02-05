banner1258
Gebze’de Kazada Hayatını Kaybeden Elanur Memleketinde Toprağa Verilecek

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze’de okul çıkışında servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu, bugün memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlanacak.

05 Şubat 2026 Perşembe 12:44

Gebze Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerindeki Bilgi İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan minik Elanur Tabakoğlu’na 41 P 3597 plakalı servis minibüsü çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elanur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elanur’un vefat haberi ailesini, okul arkadaşlarını ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Kazanın ardından servis sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni, hazırlanacak bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak.

Elanur Tabakoğlu’nun cenazesinin memleketi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine götürüldüğü öğrenildi. Minik Elanur, bugün öğle namazını müteakip Basat Köyü Aile Mezarlığı’nda dualarla toprağa verilecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

