Kocaeli'de ocak ayında 3 suç örgütü çökertildi

Vali İlhami Aktaş, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ocak ayı boyunca yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içinde 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurgulayan Aktaş, aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Uyuşturucudan 74 kişi tutuklandı

Uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Vali Aktaş, "Sadece ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarla 74 kişinin tutuklanması sağlanmıştır. Yine bu operasyonlarda çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirilmiştir" dedi.

Aktaş, organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, ikisi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), biri Siber Suçlarla Mücadele şubesince olmak üzere toplam 3 suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Siber suçlarla ilgili 146 suç unsuru hesabın tespit edildiğini aktaran Aktaş, "Yapılan operasyonlarda toplam 29 kişinin tutuklanması gerçekleştirilmiştir" bilgisini verdi.

104 bin araca trafik cezası

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlere ilişkin verileri de paylaşan Aktaş, şunları kaydetti:

"Gerek şehirlerarasında gerek şehir içi trafik birimlerimizce denetimler hız kesmeden devam etmektedir. Bu dönem içerisinde 422 bin araç denetlenmiş, 104 bin araca cezai işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ticari taksiler, okul servisleri ve personel servislerine yönelik denetimler de planlamalar dahilinde yapılmıştır."

"Düzensiz göçmenlerden 356'sı sınır dışı edildi"

Vali Aktaş, düzensiz göçle mücadele kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalıştığını belirterek, "Ocak ayında 326 düzensiz göçmen tespit edilmiş, organizatör olduğu değerlendirilen 21 kişi tutuklanmıştır. Geri gönderme merkezimizde bulunanlar da dahil olmak üzere toplam 356 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir" diye konuştu.

Karadeniz'de 406 kontrol gerçekleştirildi

Sahil güvenlik ekiplerinin Marmara ve Karadeniz'de 406 kontrol gerçekleştirdiğini aktaran Aktaş, "Ocak 2026 içerisinde 406 kontrol yapılmış, bunlardan 29 tanesi yasal işleme dönüştürülmüştür. Kaçak su ürünleri avcılığına yönelik 83 denetleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan 16 su ürünleri denetiminde ise gerekli cezai işlem ve bilgilendirmeler yapılmıştır" şeklinde konuştu.

11 milyon liralık kaçak eşyaya el konuldu

Vali Aktaş, diğer kurumların faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Tüm kurumlarımız vatandaşların huzuru için çalışıyor. Bu çerçevede, Gümrük Bölge Müdürlüğü ekiplerimizce 7 ayrı olayda 11 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el konulmuştur. Tarım İl Müdürlüğümüz bin 429 firmada gıda denetimi gerçekleştirmiş, yasal şartları taşımayan 32 işletmeye idari para cezası uygulamıştır. İl Kültür Müdürlüğümüz, turizm amaçlı gelen yerli ve yabancı misafirlerin sorun yaşamaması adına yaptığı denetimlerde, kaçak faaliyet gösteren 4 işletmeye işlem yapmıştır. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 6 bin 298 firmada fiyat etiketi, bin firmada ise haksız fiyat denetimi yapılmıştır. Tüketici hakem heyetlerine bu dönemde 2 bin 257 müracaat olmuş, yapılan değerlendirmelerin birçoğu tüketici lehine sonuçlanmıştır."

Haber Kaynağı: