Gebze’de Fabrikada Forklift Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi Cenan Karaman (49), arızalanan forkliftin tamiri sırasında kullanılan başka bir forkliftin altında kaldı.

Ağır yaralanan Karaman için çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaman, ambulansla Gebze’deki hastaneye kaldırıldı.

Cenan Karaman, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve iş güvenliği ekipleri kazayı araştırmaya başladı; sorumluluk ve nedenler yapılacak incelemelerle netleşecek.



