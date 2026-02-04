Kocaeli Derince’de Murat Tosun Davasında 4 Sanığa Toplam 41 Yıl Hapis

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 Şubat 2024’te meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Murat Tosun, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği okul bahçesinde iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Tosun, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet K., oğlu Bilal K., müstakbel gelini Hiranur B. ile olayda rol alan Kerem K., eşi B.K. ve kızı S.O. gözaltına alındı. B.K. ve S.O. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer dört sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar mahkeme huzurunda savunmalarını yaptı. Sanıklar, olayın kendilerine yöneltilen suçlamalara ilişkin görüşlerini dile getirdi. Mehmet K. pişman olduğunu belirterek oğlunun yanında bıçak olduğunu bilmediğini ve keşke olay yaşanmasaydı dedi. Tutuklu sanık Bilal K. ise öldürme kastının olmadığını, sadece yaralamak istediğini ve evleneceği kadının taciz iddiası nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Hiranur B. azmettirme suçlamasını reddederek, taciz iddiasını dile getirdiğini ancak kimseye ‘gel öldür’ demediğini belirtti. Tutuksuz sanıklar B.K. ve S.O. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamı, tanık beyanları ve mütalaaları değerlendirerek kararını açıkladı. Bilal K., kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 12 yıl 9 ay ve 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 6 ay 25 gün; Mehmet K., toplam 10 yıl 12 ay 15 gün; Hiranur B., suça azmettirme suçundan 12 yıl 6 ay; Kerem K., suça yardım etme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar B.K. ve S.O. ise beraat etti.

Mütalaada, cinayetin planlı işlendiği, sanıkların maktulü hedef gösterdiği ve saldırıyı bilinçli şekilde gerçekleştirdiği belirtildi. Bilal K.’nın sustalı, Mehmet K.’nın ise yasaklı bıçakla saldırdığı vurgulandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek