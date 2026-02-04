banner1255
ASAYİŞ:
Vergi Usul Kanunu Suçundan Aranan 76 Yaşındaki Hükümlü Yakalandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ö.P. (76), düzenlenen operasyonla yakalandı.

04 Şubat 2026 Çarşamba 14:15

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Vergi Usul Kanunu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.P. (76) isimli şahıs, 4 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aynı gün cezaevi işlemlerinin yapılması amacıyla Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Hükümlü şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

