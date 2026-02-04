Vergi Usul Kanunu Suçundan Aranan 76 Yaşındaki Hükümlü Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Vergi Usul Kanunu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.P. (76) isimli şahıs, 4 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aynı gün cezaevi işlemlerinin yapılması amacıyla Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.