Kocaeli’nin Yeni Nesil Kütüphaneleri Gençlerden Büyük İlgi Görüyor

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin modern kütüphaneleri, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı; geçtiğimiz yıl yaklaşık 478 bin kişi kütüphaneleri ders çalışma ve sosyal alan olarak kullanıyor.

04 Şubat 2026 Çarşamba 17:32

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin kütüphaneleri artık sadece kitap alınan alanlar olarak görmediğini, mekanların aynı zamanda çalışma, sosyal etkinlik ve dinlenme alanı olarak tasarlandığını söyledi.

Kent genelinde İzmit’te üç, Derince’de iki, Gölcük, Çayırova, Darıca, Gebze ve Dilovası’nda birer olmak üzere toplam 10 modern kütüphane hizmet veriyor. Kütüphaneler, zengin içerikleri, modern mimarisi ve sosyal imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Alev Alatlı Kütüphanesi, 2.200 metrekarelik kapalı alanı, dijital araştırma salonları, çocuk kütüphanesi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla aynı anda 500 kişiye hizmet verebiliyor. Darıca Kütüphanesi ise Türkiye’nin deniz manzarasına sahip ilk kütüphanesi olarak 300 kişi kapasiteli tasarlandı; içinde 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu ve çocuk kütüphanesi yer alıyor.

Başkan Büyükakın, “Gençlerimiz bizim en kıymetlilerimiz. Bu nedenle şehrin en değerli alanlarını onlara tahsis ettik. Çünkü gençler, geleceğimizdir” ifadelerini kullandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

