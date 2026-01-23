banner1230
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bahçem Çayırova’da teraryum atölyesi gerçekleştirildi

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bahçem Çayırova’da teraryum atölyesi gerçekleştirdi. Atölyeye katılan ilçe sakinleri etkinlikten çok memnun olduklarını dile getirdi.

Bahçem Çayırova'da teraryum atölyesi gerçekleştirildi

23 Ocak 2026 Cuma 16:36

 Daha yeşil bir Çayırova için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi’nin yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiği Bahçem Çayırova projesinde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Çayırovalıların doğayla iç içe vakit geçirip, sosyalleşmelerine olanak sunan, sürdürülebilirlik anlayışıyla toprakla buluştukları, sebzelerin ve bitkilerin yetişme süreçlerine birebir gözlem yapabildikleri, atölye eğitimleriyle doğayı keşfettikleri Bahçem Çayırova’da, bugün gerçekleştirilen teraryum atölyesi, Çayırovalılardan ilgi gördü. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitim sonrasında, atölyeye katılan Çayırovalılar teraryumlarını yapmaya başladılar.

 

ÇOK İÇ AÇICI BİR ORTAM

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kendilerine temin edilen bitkiler ve süslerle teraryumlarını yapmaya başlayan Çayırovalılara, atölye sonrasında da katılım belgesi hediye edildi. Atölyeye katılan Çayırovalılardan Aylin Fırat, “Etkinliği sosyal medyadan gördük ve toprakla enerjimizi atmak istedik. Çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yararlı geçtiğine inanıyorum. Çok iç açıcı ve güzel bir ortam oluşturulmuş. Rengarenk ve çiçeklerle dolu. Çocuklarımız için de çok güzel bir ortam. Ben de sınıf öğretmeniyim buraya öğrencilerimi getirmeyi düşünüyorum” dedi.

 

“GÜZEL BİR FIRSAT”

Emrah Şahin ise, “Burayı sosyal medyada keşfettik. Atölye için başvuru gerçekleştirdik. Çayırova’da yaşayan insanlar için çevremizde bu kadar betonarme yapı varken çok güzel bir etkinlik alanı olmuş. Çiçekler, sebzeler, dışarıda hayvanlar da var onları burada gözlemleme şansınız oluyor. Bahçem Çayırova, burada olan çocuklar, gençler ve yetişkinler için çok güzel bir fırsat. Teraryum yapmayı da burada deneyimleyeceğiz. Bahçem Çayırova’da özellikle çocukların doğayı keşfedebilmesi için çok güzel bir ortam var” ifadelerini kullandı. Atölye, katılımcıların teraryumlarını tamamlamasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi, şampiyon kadroyla bir araya geldi Başkan Çiftçi, şampiyon kadroyla bir araya geldi
Çiftçi, “Spor lisemizin inşaatı hızla devam ediyor” Çiftçi, “Spor lisemizin inşaatı hızla devam...
Çayırova’da ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Çayırova’da ekipler karla mücadele çalışmalarını...
Çiftçi, “Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham veriyor” Çiftçi, “Özel bireylerimizin azmi bizlere ilham...
Çocuk kulüplerinde karne coşkusu Çocuk kulüplerinde karne coşkusu
Çayırovalı öğrenciler karne heyecanı yaşadı Çayırovalı öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Çiftçi, şampiyon kadroyla bir araya...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Erkekler Federasyon Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı...

Haberi Oku