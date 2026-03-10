GÜNDEM:
Vali İlhami Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi

Vali İlhami Aktaş; sosyal medya, mail, CİMER ve telefon yoluyla ulaşarak kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Vali İlhami Aktaş, Şehit ve Gazi Yakınlarını Ağırladı

10 Mart 2026 Salı 16:49

 

Vali Aktaş, konuklarıyla bir süre sohbet ederek talep, ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi, yapılması gerekenler noktasında gerekli talimatları vereceğini ifade etti.


Vali İlhami Aktaş, Şehit ve Gazi Yakınlarını Ağırladı

 

Şehit J. Komando Çvş. Tanju Çankaya’nın annesi Zenne Çankaya, kardeşleri Tarık ve Songül Çankaya ile ablası  Gönül Coşkun ile Kıbrıs Gazisi Yemlihan Duruk’un kızı Özlem Duruk, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

 
Vali İlhami Aktaş, konuklarıyla yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu, şehit ve gazi yakınlarına kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti.


